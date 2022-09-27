解放軍發放運油-20向殲-20加油片段　殲-15疑飛越美艦惹熱議

【有線新聞】中國空軍表示，新的空中加油機運油-20可以替三款主力戰機加油，分析認為有助提升遠程作戰能力。另外官媒播出有關遼寧艦航母的片段中，出現中方戰機疑似飛越美國軍艦，引起熱議。

解放軍空軍上月發布運油-20與殲-20以及殲-16同框相，個多月後發放片段，當中見到殲-20接受加油的情況，空軍稱運油-20可以替三款主力戰機，殲-20，殲-16和殲-10C加油。軍事專家王明志表示：「特別是運油-20與殲-20進行結合，對於發揮殲-20高速機動遠程作戰和精準打擊的這種突出優勢，起到了一個非常重要的作用，空軍主戰裝備中的其他裝備可以經過空中加油之後，它的活動範圍進一步擴大，可以與殲-20進行協同作戰，那麼這兩者進行結合，對於成體系的遠程作戰能力會有一個大幅提升。」據估計，殲-20的作戰半徑大約2000公里，經過空中加油可以提升至2600公里左右，大約由中國東南岸飛往關島的距離，當地設有美軍轟炸機基地。

中美關係緊張之際，央視軍事近日播出遼寧艦航母入列十周年的活動片段，其中這段殲-15戰機疑似飛越神盾驅逐艦引起熱議。中國軍事專家說宋忠平說，畫面中的軍艦確有美軍伯克級驅逐艦的一些特徵，又說戰機與軍艦保持了合適的距離，符合國際慣例。