華東華中地區旱情持續　湖南境內河流斷流累計逾千公里

【有線新聞】內地南方地區旱情持續。湖南多個湖泊水庫水位接近歷史最低，境內河流斷流超1000公里；江西省的乾旱超過70天，全省超過9成縣市都達到特重氣象乾旱。

內地南方地區的乾旱持續。湖南多個湖泊和水庫水位已經接近或達到歷史最低值，境內的河流斷流超過1000公里。從衛星拍攝的影像中看到，湖泊、河流的面積與去年相比都有大幅度下降，江灘、河底和湖底露出水面。

雖然當地進行多次人工增雨，但收效甚微。當局表示，省內主要河流將維持低水位，出現斷流的中小河流的數量，可能進一步增加。

旱情中心江西省乾旱時間已超過70日天，幾乎全省的縣市都達到特旱級別。當地政府透過人工抽水的方式，確保農用和居民用水，保障糧食的生產和豐收。

南昌市昌邑鄉鄉長張宇表示：「有些非常高的高田裏面，通過自然的排灌排不上去，我們就通過打抗旱井的形式，解決排灌的需要。」另南昌市農業農村局糧油科副科長陳明全說：「我們大概市裏面投入了2000多萬，支持各縣區採購葉面肥，現在二晚（的水稻）接近齊穗了，接下來要保證1到2次的水，（做到）重災區少減產，輕災區不減產，無災區多增產。」

中央氣象台預計，9月中下旬到10月，長江中下游地區的旱情仍將持續，夏秋連旱的可能性較大；不過在10月下旬開始，長江上游地區的雨量將會恢復至與往年同期相若或略高的水平。