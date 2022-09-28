河南流浪狗咬傷逾40人被捕獲　安徽學校保安打死哺乳犬惹議

【有線新聞】河南有流浪狗接連咬傷了40多人，當局派出過百人，才能將牠捕獲。

「就今天，一條狗，這都是受害者，一條狗咬了40多個人。」鶴壁市淇濱區這間醫院，連日來都有被狗咬傷的人到來治療，當中有成年人，亦有小孩。

目擊者關先生說：「我的孩子是下午6時30分左右被咬到，那條狗從這個位置往南走，路上一個（人）都不放過全咬了，有孩子在外面玩的，或者老人遛彎的，牠都咬了。」

發生流浪狗咬人之後，小區管理處緊急提醒住戶要留意牠，因為牠已咬傷40多人，有些人的小腿被咬到流血，有小孩的手指、頭部被咬。當地城管局之後動員超過100人，終於在星期二將牠捕獲。

另外在安徽蕪湖市一間學校，一隻流浪狗餵哺小狗時被保安打死，但惹來民眾的不滿。目擊者說：「這就是學校兇殘的保安，打老狗打死了，小奶狗還沒睜開眼睛，凍得瑟瑟發抖，牠都不知道牠媽媽已經死了，媽媽的身體已經慢慢地僵硬了。」

校方說流浪狗之前曾在學校咬人，保安誘捕後曾經放生，但牠之後又再追咬學生，所以保安才將牠打死，目前已交由派出所處理。