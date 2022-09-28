浙省運會男足決賽爆衝突　球員追打球證

【有線新聞】浙江省運動會星期二舉行的一場15歲以下足球決賽，球員因為不滿超額補時等問題，賽後追打球證，省運動會組委會就事件展開調查。

球證吹起完場哨子後，場內便出現這一幕，多名球員追打穿起黑衫的球證，場內一片混亂。這場在周二舉行的浙江省運動會男子15歲以下足球決賽，寧波隊在補時階段入球，2比2迫和金華隊，再憑互射十二碼奪冠。

賽後金華隊球員，不滿補時過長及部分判罰，於是追打球證。他們之後又跪地痛哭，拒絕參加頒獎儀式。

不過有內地資深體育評論員，反對球員以這種方式表達不滿。資深體育評論員鄭晉表示：「15歲的孩子追著主裁判滿場飛奔，拳打腳踢，比賽結束之後集體下跪拒絕領獎，中國足球再一次戮痛了網友的心。以暴力來對待不公平、不公正，最終受到損害的是他們自己和足球本身，這些孩子們呢，深受中國足球的這種劣根的影響。」

浙江省運動會組委會事後表示，正在調查場上的賽風賽紀問題，強調會嚴肅處理。

自上月開始，涉及省運動會的爭議事件不絕。其中廣東省運動會15歲以下男足決賽，廣州隊在落後1比3情況下，戲劇性反勝5比3奪冠，賽果被質疑打假波。中國足協亦介入調查，但至今仍未有公布結果。

另外，本月初湖南省運動會的籃球決賽，比賽期間兩隊球員大打出手，甚至觀眾都衝落場參與打鬥，最後要特警介入才平息。