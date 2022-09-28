國慶前「中國紅」花卉熱賣　經銷商：日售逾萬棵

【有線新聞】臨近十一國慶，主打紅色的「中國紅」 花卉熱賣。有上海花卉經銷商表示，一天就賣出逾一萬棵的花卉。

在松江區從事花卉經銷的她，最近電話接過不停，「我們國慶節(前)的銷售挺好的，我們這個地方，就是站在長三角的中心位置，比如常州、蘇州，這一帶長三角的客戶都可以到這邊來拿貨的。」

星期六便是十一國慶，主打紅色的「國慶花」，包括杜鵑花及蝴蝶蘭等都大賣，送花的貨車不停出入花卉市場。花卉經銷商李蘭秀說：「跟往年比，今年的花相對來說有點缺貨的，因為今年一個天氣熱，還有一個疫情了嘛，所以種植量稍微可能減少了一點點，(但銷量)還是一樣的火爆。」

市場負責人指，根據往年經驗，國慶假期前場內每家商戶，平均每日都賣出超過一萬棵花，相信今年都不例外，而且網上訂單都一樣這麼多，200幾家做網店的商家，假期前都同樣忙過不停。