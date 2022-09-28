真實案件改編劇集內地熱播　當事人認為侵犯私隱

【有線新聞】內地不少現代題材影視劇集會根據真實案件改編，近日一部劇集因為改編引發當事人的不滿，認為劇集侵犯個人私隱。有內地律師就認為，若改編的案件已被公開，就不存在侵犯私隱的行為。

由最高人民法院全程指導的電視劇《底線》近日在內地熱播，當中不少內容由真實案件改編，包括轟動一時內地女學生江歌在日本遇害的案件，雖然讓整個劇集看似更加真實，但亦引發當事人及其家屬的不滿。他們不認同劇集改編的部分內容和細節，亦強調電視劇改編前並未徵求他們的同意，認為相關做法侵犯了個人私隱。但這樣做是否真的違法呢？內地律師曾玉膠：「從著作權的角度來考慮，我認為是不需要經過當事人的授權。如果說他改編所依據的事實是一個公共事實，公共事件，它已經能夠通過媒體的報道或者說法院的判決能夠了解到這個事件的所有信息了，這樣的情況下，我們認為是不需要經過當事人的授權就可以進行改編。」

律師認為，雖然民眾可以根據公共事件進行自由的創作和改編，但如果虛構、創作的內容暴露了當事人的身份、家庭成員等真實的資料或者內容，就會有違法的風險。曾玉膠：「如果說他改編所依據的事實是沒有公開的事件的話，就有可能侵犯當事人的隱私權。如果說通過這種改編得到了一個負面的評價，損害了當事人的人格權的話，當事人是可以依據《民法典》對名譽權的規定去進行維權。」

律師建議如要改編真實事件，作者最好事先與當事人或家屬聯繫，雙方簽訂協議，以防止出現法律糾紛。