湖北發現古人類頭骨化石　證百萬年前中國有人類活動

【有線新聞】國家文物局周三通報，考古團隊在湖北十堰市，發現一具距今有100萬年歷史的古人類頭骨化石。當局稱，此項重大發現證實早在百萬年前，中國已有人類活動的軌跡。

國家文物局周三公布一系列最新考古發現，其中最受矚目的，是今年5月在湖北十堰學堂梁子遺址，發現的一具古人類頭骨化石「鄖縣人3號頭骨」

團隊當時在該遺址發現化石初露，頭骨保存完整，表面有少量膠結物，顱型飽滿，眉弓位置明顯隆起；又稱頭骨是至今為止，歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石，距離現在約有100萬年歷史，處於歐亞大陸古人類近200萬年演化歷程的中間和關鍵環節上；是探討人類東亞出現和發展的重要化石證據，也實證了中國百萬年的人類史。

目前該頭骨化石下半部分仍在原生土層中，右側局部嵌入南壁中，後續將制定提取和修復方案，並同步開展對遺址的多學科綜合交叉研究。

除了湖北，當局亦公布了雲南、溫州和開封等地的最新考古發現。