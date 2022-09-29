內地周三增632宗本地個案　深圳多區民眾不滿封管抗議

【有線新聞】內地周三新增632宗新型肺炎本地個案。廣東疫情反彈，單日再多23宗，超過一半在深圳發現，多區要實施封控管制。

在深圳市鹽田區這間水療會所，因為發現陽性個案，顧客及員工無視封控，爭相逃走，門外的檢疫人員，雖然嘗試攔阻，但不成功。

廣東周三疫情反彈，單日新增23宗本地個案，其中深圳有15宗，多區近日都因實施封控管制，引發居民不滿。除了福田沙尾村，周一有居民與警員及醫護人員，發生衝突外，在龍崗區日前亦有居民不滿封管而上街抗議，大批警員及警車到場戒備。

另外，雲南昆明市本輪疫情，至今發現42宗個案，患者全部是一間印刷公司工作人員及家庭成員等關聯人士。當局指，基因排序結果顯示，病毒與緬甸輸入病例高度同源。

另外，寧夏單日新增191宗病例，貴州、西藏及黑龍江就降至100宗以下；天津、上海及江蘇等地都有個案。