台灣取消入境檢測　下月13日起防疫「0+7」　陸港澳遊客未受惠

【有線新聞】台灣星期四起取消入境核酸檢測，而下月13日起放寬入境政策，改為「0+7」的7天自主防疫，大陸和港澳遊客都未能受惠。

台灣星期四起正式實施首階段放寛入境管制措施，每周入境總量提升至6萬人次，取消入境核酸檢測，「一人一室」居家檢疫則改為三天檢疫及四天自主防疫，入境當日及第三天檢疫期滿時要做快速測試。

而下月13日起放寬入境人士免居家檢疫，改為「0+7」的7天自主防疫，入境人士只須在入境當天或自主防疫第1天，及有症狀時做快速測試。相關人員自主防疫期間若要外出，就需要有兩日內的快速測試陰性結果。不過上述新政策，暫時未有包括以觀光理由前往台灣的大陸或港澳旅客，港澳旅客的落地簽證、網絡簽證亦未開放，後續安排有待當局再公布。

被問到放寬入境檢疫措施，會否擴大當地社區傳播風險，防疫部門就這樣回應。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示：「我們現在的本土的這個確診個案是在高原期，是沒有錯。我想依照我們的這個推估，在高原期我們還是會、趨勢還是會往下的。那以現在我們入境的陽性確診率，大概是3%左右，那我想在我們每一天，我們的確診的人數大概是只有1%以下，那就算改成每周15萬人，大概也是這樣的數字，所以它影響還蠻有限的。」

當局又宣布為加強防疫，下周一起開放接種第二階段莫德納次世代雙價疫苗追加劑，50歲至64歲的成年人及包括醫務、機組等特定群組，與上一針相隔至少12星期就可打針。

至於台灣周四新增超過4.4萬宗新型肺炎本地個案，再多53人病死。