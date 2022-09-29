全球首隻生物技術複製北極狼　黑龍江首次與公眾見面

【有線新聞】全球第一隻用生物技術複製的北極狼，近日在黑龍江哈爾濱首次與公眾見面。

這一隻精靈可愛的小白狼，是世界上第一隻，利用生物複製技術誕生的北極狼，而這隻比格犬與牠關係匪淺。中國農業科學研究院研究員余大為說：「牠(比格犬)的母性比較好，作為代孕母親來講，牠是一個比較適合的選擇。本身如果這個克隆(複製)的受孕個體，牠都是一個瀕危的(動物)，比如說狼的話，這種是現實上沒有意義的。」

來自野生北極狼「瑪雅」的皮膚樣本，瑪雅在2006年從加拿大來到哈爾濱，今年已經17歲。研究人員首先抽取瑪雅的纖維細胞，再從發情期母犬抽取卵母細胞，激活完成後將複製胚胎，移植到比格犬的子宮內孕育。

早前成功誕下兩隻複製北極狼幼崽，但其中一隻不幸夭折。這隻6月10日出生的複製小北極狼，至今已存活了超過100日。哈爾濱極地公園近日更為牠設「百日宴」，正式與市民見面。

市民白小姐說：「今天看到這個克隆狼，我覺得這個舉動是非常有意義的，可以保護我們的瀕危動物。」哈爾濱極地公園總經理戴瑞說：「『小瑪雅』今天已經109天了，目前牠的身體狀況非常良好，很健康，牠也很適應在極地公園的這個家，這個環境。」

相關專家認為，複製北極狼項目具有很強的應用價值，建議推廣到其他瀕危野生生物。研究團隊則指，未來會否大規模使用複製技術，還需要視乎物種的緊迫性。