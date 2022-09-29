國慶假離京火車票多售罄　餐廳包廂預訂爆滿

【有線新聞】國慶將至，今年當局呼籲民眾留在北京過節。有餐廳的包廂早已訂滿，預計生意較平常多3成；但亦有人趁連假離開北京，多個城市的火車票已售罄。

為應付今年國慶的訂單，這間餐廳在十多日之前，已經提早訂購花膠等乾貨。據店主蔡先生說，現時有一半訂檯是商務聚餐，另一半則以家庭聚會為主。他預計國慶假期的生意額，會較平時增加三分一。

餐廳老闆蔡佳俊說：「乾貨可以放很久沒有問題，重要的是海鮮，可能屆時海鮮的品種沒有平時那麼多，因為運輸方面有些限制。整體不會太大影響，10月1日訂餐不錯，基本上房間已經訂滿，散檯訂了一半。10月1日比較重視當日，接下來沒有十一那麼多，但估計今年國慶與往年差不多，因為出京的人較少。」

疫情下當局呼籲民眾國慶期間，盡量留在北京、減少去其他地方。一些有香港大排檔特色的餐廳，就成為其中一個受歡迎的打卡地點。

餐廳老闆JOE說：「疫情去不了香港，我們的主題是還原香港味道，很多人會特登過來當去了旅行。他們都提早一星期預訂，假期比較緊張所以提前預訂，中午、晚上也人多，預計今年生意增加兩三成。」

留在北京的民眾，又打算如何過十一國慶呢？市民譚先生說：「一定是在北京周邊遊啊。北京地方這麼大，我們又熱愛北京，北京現在還有疫情，你要出到北京之外，還容易回不來。北京的周邊應該是現在最好的一個旅遊旺季，金色的秋天。」市民李女士說：「我從來不在五一十一出去(旅遊)，我都是平常請年假去，五一十一價格太高了。其實(留在)北京也挺好的，各大公園甚麼也挺方便，其實不去公園，也就是家裏周邊的小公園，遛遛都挺好的。」

不過仍然有不少人選擇到其他地方，國慶當日由北京出發，去天津、西安、長沙等地的火車票都已售罄。中國國家鐵路集團說，10月1日當日客流的最高峰，預計會達800萬人次。