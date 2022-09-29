官媒播新型潛艇演練罕見片段　模擬反擊敵方船艦

【有線新聞】內地官媒播出解放軍新型潛艇在南海演練的罕見片段，模擬反擊敵方潛艇等船艦。

央視軍事報道，去年亮相的長征18號潛艇在南海進行對抗演練，模擬受到敵方潛艇、反潛巡邏機、驅逐艦和海洋監察船追擊，長征18號與敵方糾纏了20多個小時後，艇長張曉鵬命令全艇靜默，等候時機發射魚雷反擊。張曉鵬表示：「與老獵手過招，常規手段很難奏效，必須出奇制勝，我們利用新型潛艇隱蔽性能好，機動能力強的特點，採用靜音工況航行，先讓敵方失去潛艇的蹤跡，從而擺脫跟蹤，為反擊創造條件。」

張曉鵬25年來先後在多款潛艇工作，在新潛艇出廠前提交了千多項建議，亦帶領船員只用兩個月完成試航，創造了國產新型潛艇試航周期最短的紀錄。他說：「作為懾戰止戰的殺手鐧部隊，在未來海戰中，我和我的艇員們將始終保持盤馬彎弓的戒備狀態，蟄伏大洋，時刻待戰，隨時能戰。」

央視軍事近日亦播出，南部戰區的反潛巡邏機投擲深水炸彈訓練的片段。分析指，美國核動力潛艇康涅狄格號去年在南海水底發生碰撞，美英協助澳洲建造核潛艇等事件，都促使中國加強反潛能力。