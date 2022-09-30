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2022年09月30日
中國在線
新聞資訊
習近平率眾領導人出席烈士紀念日獻花籃儀式
【有線新聞】星期五是內地設立的烈士紀念日，國家主席習近平等領導人到天安門廣場出席紀念儀式，向烈士默哀及獻花籃。
紀念儀式上午在天安門廣場舉行，國家主席習近平與一眾黨和國家領導人出席。海陸空三軍儀仗隊分列紀念碑兩側，象徵著守護烈士英魂。
敬獻儀式伴隨着全體參與人員奏唱國歌而正式開始。奏唱完畢後，現場人士面向人民英雄紀念碑默哀一分鐘。一眾領導人所敬獻的花籃由禮兵抬至紀念碑下面，習近平上前整理花籃的輓聯，然後帶領眾人緩步繞行瞻仰人民英雄紀念碑。其後學生和社會各界人士代表紛紛上前獻花，當中包括軍人代表和當年的老兵，追憶彼時的戰友。
全國人大常委會2014年通過法案，將每年9月30日訂為烈士紀念日，紀念在解放戰爭中犧牲以及為國獻身的烈士。今年疫情下前來採訪的媒體，都要提前一天在指定酒店隔離。
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