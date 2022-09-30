南京野豬襲耕地破壞莊稼　農戶：牠就在田裏面睡覺

【有線新聞】南京市江寧區農戶種植的水稻，本來不久後便可以收成，但種植戶最近飽受不速之客的困擾。

水稻種植戶陶先生表示：「牠就是破壞，就是在裏面睡覺，7、8頭，大概8頭左右，有時候10頭，就睡在裏面，就和小孩子一樣，在裏面玩。但就是搞破壞，沒吃(水稻)，你看沒吃，就爛掉了。沒辦法搞，國家保護動物。」他口中的破壞者便是牠們，在田邊泥濘有不少野豬腳印，有大，也有小，在水稻田中央更被踩出一條路。

種植戶為了趕走野豬，甚麼方法都試過，但都沒有效用。陶先生再言：「警報器，晚上每5分鐘響一次。一開始管用，這邊響，牠就到那邊。第二天就不管用了，後來拿這個(喇叭)，一開始好，後來牠就聽音樂了嘛 。聽歌，睡在那裏聽歌。」

當地野豬數量愈來愈多，破壞農作物的情況也愈來愈嚴重。農戶說野豬喜歡食粟米、山芋等，但牠們破壞的比吃的還多，所以只好改種其他農作物。居民張先生說：「後來發出來的，沒有山芋了。等於就長不出來了。」居民胡女士則說：「今年沒敢種粟米，種了芝麻，牠不吃。」

農戶希望有專家能夠提供有效的驅趕方法，當地政府亦想為他們增加一些保障。橫溪街道農服中心工作人員歐陽已勇說：「(野豬)繁殖得比較快嘛，難免對農業莊稼造成一定的損害。我們在和保險公司接觸聯繫，有沒有這種險種，或者新增這種險種，給老百姓一個保障。」

不過保險公司方面表示，野豬侵害的賠償屬於商業險，不在自然災害的農業保險之內，會向公司提議增設新的保險種類。