開搶！趁國慶長假谷消費　內地多地推消費券誘購物

【有線新聞】內地多個省市趁國慶假期派發消費券鼓勵市民購物。不少人更特意「加餸」同親朋用膳，其中蝦、蟹等海鮮相當受歡迎。

銷售旺季向有「金九銀十」之說，國慶假期更是消費的高峰期，多地政府都趁機推出活動，包括派消費券鼓勵民眾購物。

不過想得到消費券就要考驗你的實力與運氣。湖北在星期四晚，開搶由10元至120元不等的消費券。

市民：「我搶的是30元減10元的，因為它是真金白銀的抵減，所以感覺很划算。」

湖北這間超市更是丁財兩旺，購物人次即時飆升超過一成。

湖北省財政廳產業發展處副處長許峰表示：「截至目前我們已累計發放了三輪(消費券)，共計11.3億元，直接拉動相關消費32億元。這個政策效果非常明顯。」

至於上海第二輪電子消費券涵蓋餐飲、零售、藝文及旅遊等範疇，網購及實體消費同樣可以。而廣州購買家電以舊換新更可得補貼。

除了購物，不少市民都趁假期食好一點。廣州黃沙水產交易市場早上已經人頭湧湧。

林女士稱：「買龍蝦、蠔、三文魚，這個季節吃螃蟹比較好，都在這裏挑。」

就算內地近日受旱情及颱風影響令海鮮價高了不少，但檔販依然忙過不停。

檔主潘先生：「大閘蟹今年產量減少了，價錢(上漲)幅度也挺高的，就是(還)有很多街坊過來買。」「蝦的話(每斤)都是四、五十元，至五、六十元左右，皮皮蝦是五十多元一斤。」

海產市場負責人估計，國慶假期首三日，海鮮交易量更可達到1000噸左右。