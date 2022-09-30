問天實驗艙完成轉位任務　與太空站組合體成「L」型

【有線新聞】問天實驗艙完成分離再對接的轉位任務，與太空站組合體由「一」字型轉變為「L」型，為迎接夢天實驗艙做準備。

中國載人航天辦公室表示，經過約一小時的天地協同合作後，問天實驗艙於星期五中午12時44分成功完成轉位任務，太空站組合體由「一」字構型轉變為兩艙「L」型，與預計10月發射的夢天實驗艙對接後，便會形成「T」型組合體。

本次轉位任務採用了平面轉位方式，透過轉位裝置將問天實驗艙由太空站的前向對接口旋轉90度至側向停泊口，永久停留。問天實驗艙副主任設計師羅超：「整個這個平轉式轉位在國際上應該是第一次的，難度其實是更大的，而且它涉及到的動作也更多。大機械臂在這次轉位任務中發揮的作用也是至關重要的，它相當於就是全程守護著我們轉位過程。」

天和核心艙連同實驗艙和載人飛船總重量高達50多噸，問天實驗艙的重量亦達20多噸，但負責轉位的裝置只有幾百公斤，若轉位裝置在轉位時折斷，任務即宣告失敗。羅超：「我們利用地球的重力把我們的艙豎起來，之後我們艙是一個一字桿型的，這樣的話比方說由於外界擾動，艙歪了一點，然後重力又給我拉回來。我們利用了問天實驗艙艙尾巴有兩塊特別大的帆板，在轉位過程中就相當於一個穩定舵的作用。」

至於早前帶上太空在生命生態試驗櫃中種植的水稻，據航天載人辦公室指目前正茁壯成長，太空站植物生長試驗取得階段性成果。