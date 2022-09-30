C919大型客機年底交付首機　習近平：安全可靠放首位

【有線新聞】中國自行研製大型客機C919取得中國當局的型號合格證，今年底交付首架飛機，而國家主席習近平強調C919項目要將安全放在第一位。

習近平在人民大會堂會見C919項目團隊代表，並參觀成果展覽，他充分肯定C919研製任務取得的階段性成就，強調要聚焦關鍵核心技術，繼續合力攻關，把安全可靠性放在第一位，消除一切安全隱患。習近平又指要著眼長遠戰略，選擇正確技術路線，要有雄心壯志，世界科技巔峰都要奮勇攀登。

C919是中國首次按照國際通行適航標凖自行研製的大型客機，最大載客量190人，被視為挑戰美國波音和歐洲空中巴士的產品，2007年項目展開，到2017年首度試飛。新華社報道，今年9月完成全部審定工作後，獲中國民用航空局頒發型號合格證，今年底交付首架客機。