疫情無阻民眾十一長假出遊　不少景點限客流停預約

【有線新聞】內地疫情反覆，但仍無阻民眾趁十一長假期出外旅遊的心情。有景區為了吸客，將門票減價甚至免費開放；但亦有景點就因為要限制人流，要暫停預約。

十一國慶長假第三日，各地景點都湧現大批旅客。其中一個旅遊熱點海南三亞，今年8月因疫情遭到封控，導致超過8萬旅客滯留；為了振興當地旅遊業，多個景區推出國慶優惠套餐，部分門票和旅遊項目半價，甚至免費對外開放，旅客都表示歡迎。旅客趙先生說：「我們至少是(遊玩)半天嘛，我們準備都走一下，還要到鹿回頭公園、大東海啊，那邊那個亞龍灣，那些都走一走。」

有旅遊業人士稱，今次優惠政策效果甚佳，相信當地旅遊市場可以藉在國慶假期，讓旅客重拾信心。三亞旅遊文化投資集團董事長鄭聰輝說：「我們非常有信心，因為三亞的這個旅游資源、旅遊設施設備的配套，包括我們的這個航空的通達性、可進入性方面，應該說在國內都是一流的。我們認為，這個三亞旅遊恢復得非常快的。」

雖然不少民眾都會趁此長假出遊，但中國旅遊研究院最新數據分析指，在今年國慶假期，全國旅遊市場都以本地周邊遊和短途旅遊為主，其中郊區旅遊佔約36%，跨省旅遊就只有不足三成。

不過不少熱門景區依舊人山人海，甚至已達到最高旅客承載量。為了疫情防控等原因，多個景點都有限制旅客人數。其中泰山風景區，早前就因客流承載量飽滿，決定停售夜間時段的門票。安徽的黃山風景區亦因為預約旅客人數達到最大承載量，要停止預約。而位於山西大同的雲岡石窟，國慶假期更要暫停開放。

文旅部早前已宣布，各地旅遊景區要繼續做好防疫工作，包括要查驗旅客陰性檢測證明等，又呼籲民眾做好個人防護措施，並鼓勵錯峰出遊。