中紀委於二十大前夕接連有多項新人事任命

【有線新聞】中共二十大前夕，中央紀委國家監委近日接連有新的人事任命，包括公安部紀檢組長以及多個省巿的紀委書記。

據公安部官網顯示，山東省原副省長任愛榮已接替孫新陽出任中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長。59歲的任愛榮長期任職工商管理部門，曾任國家工商管理總局反壟斷局局長等職務。晉升後的任愛榮在公安部領導層中排名第四，是除部長、副部長外的最高層官員。

此外，原山東煙台市委書記傅明先將出任浙江省委常委、省紀委書記，原中紀委駐中央外事辦公室紀檢組長遲耀雲就接替李仰哲擔任福建省委常委、省紀委書記。李仰哲就接替劉學新擔任上海市委常委、紀委書記。

隨著二十大舉行在即，屆時除了會產生新一屆的黨領導層外，中央紀委亦會有新班子。現時的中紀委書記，65歲的政治局常委趙樂際會否繼續留任仍然是未知之數，但外界普遍認為，現時八名中紀委副書記中，多人會因年齡或另有任命等原因離任。外界就盛傳剛才提到的原公安部紀檢組組長孫新陽，以及上海巿原紀委書記劉學新，都有望升任為中紀委副書記。