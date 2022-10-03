蘭州增設古籍修復課程 圖書館將古籍電子化

【有線新聞】中國文化源遠流長，現存古籍眾多，是記錄中華文明的重要載體。為了培養古籍修復的人才，這所位於蘭州的大學，增設了古籍修復課程，很受學生喜愛。

蘭州資源環境職業技術大學古籍修復課教師袁玉斌指出：「基於我們學校對這個傳統文化傳承的一個發展，我們就增設了古籍修復的課程。因為我們是職業院校，以職業教育為準，大部分還是以教實踐技能為主。」他們亦嘗試將科技融入古籍修復，學生可以針對書頁破損情況，制定不同的修復技法。

學生錢萬雲說：「 『 00後 』 我們是比較接納新的東西，然後去嘗試新的東西，不會排斥，用我們「00後」自己的方式，去傳承去探索。」除了學院課程，陝西省圖書館將古籍數碼化，以另一種形式繼續延續下去。數碼製作與修復截然不同，要掌握的是格式轉換，及圖像處理方法。

陝西省圖書館歷史文獻部副主任薛繼民：「作為我們古籍修復人員來說，用我們的手藝，為這些古籍續命，讓我們的後代能夠看到。」

古籍修復不僅是一本書的修復，更是文明的承傳與延續。面對古籍老化、破損嚴重等問題，更加需要人才與科技，讓世人看見古籍不一樣的魅力。