國家招募新一批預備航天員　列明「打鼻鼾」的人不獲取錄？

【有線新聞】國家啟動第四批預備航天員選拔工作，除了工程師和載荷專家外，還有由現役軍方飛行員選拔的駕駛員。

中國載人航天工程辦公室公布啟動第四批預備航天員選拔，其中會在三軍現役飛行員中選出7至8名航天駕駛員。根據過去獲取錄航天員就知道，想成為其中之一，必須「過五關斬六將」。第一是學歷至少有碩士或以上，第二是年齡，選拔時都是介乎25至35歲。因為培養一名航天員需時不少，年紀太大的話，培訓完成後可能已超齡。好像神舟十四號三位航天員中，首次升空的蔡旭哲已46歲。第三是體格要求，身高不能超過1.75米，體重介乎55至74公斤。而且除了嚴格檢查家族病史，以及對體能和視力有一定要求外。更列明「打鼻鼾」的人不會獲錄取，因為他們容易在睡眠出現呼吸暫停，有窒息風險。

過了以上三關都未算成功。準航天員還要接受一系列極端體能訓練，包括離心機、電動鞦韆及血液重新分布等訓練，亦要具備理論知識，包括數學、天文和工程學等。

經過訓練的航天員可以隨時調節自己的生理時鐘，在失重下無暈車感，並準確判斷方位，能夠自我調整心跳速度等。