內地自主設計建造的深水導管架平台「海基一號」正式投入使用

【有線新聞】由中國海洋石油有限公司自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」，星期一正式投入使用，標誌內地成功開闢深水固定式平台油氣開發新模式，將有助大灣區發展。

「海基一號」位於珠江口盆地海域，平台總高度達340.5米，總重量超過4萬噸。「海基一號」首次嘗試深水導管架平台開發，把生產系統從水下搬到了平台上，具有投資低、生產成本低、國產化高的優勢，為中國中、深水海域油氣開發開拓了新的方式和方法。中國海油深圳陸豐油田總經理吳意明：「『海基一號』按照百年一遇的惡劣海況設計，項目團隊攻克了南海超強內波流、海底巨型沙波沙脊、超大型結構物精準下水就位等一系列世界性難題，創新應用多項首創技術，實現了從設計建造到運維管理的全方位提升。」

「海基一號」此次同時有5口生產井投產，初期日產量約2700噸。依托海基一號，中國海油將同時開發兩個油田，14口生產井以及3口注水井，全部投產後，高峰日產原油將達到5000噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新的動力。中國海油勘探開發部總經理趙春明：「十年來，中國海油在我國南海北部深水海域先後勘探開發荔灣3-1、流花16-2等油氣田11個，深水油氣年產量已達上千萬噸，成為保障國家能源安全的重要力量。」

到2025年，在南海鶯歌海、瓊東南、珠江口三個盆地天然氣探明儲量將超過10000立方米，日後將持續加大國內油氣勘探開發力度，努力保障國家能源安全。