持陰性證明駕車離開被拒　呼和浩特市民：無法返回、滯留路上

【有線新聞】內地周一新增876宗新型肺炎本地個案，其中內蒙古佔超過300宗，大部分來自呼和浩特。有民眾持陰性核酸證明，打算駕車離開當地不料被拒，又稱自己無法返回出發地，只能滯留路上，進退兩難。

內蒙古周一錄得377宗本地病例，當中151宗是確診，226宗是無症狀感染，大部分來自呼和浩特。當地防疫部門周一起劃定近百個中高風險地區，並實施嚴格管控措施。

「呼和浩特封控了，勸返了。勸返了返到原地，原地不要。返回呼市，呼市不要。現在是甚麼樣情況了?」拍片這個市民，當日已手持兩份陰性核酸證明，打算駕車經高速公路，離開呼和浩特避開疫情，怎料遭到相關部門拒絕；又稱現時既無法返回呼和浩特，也無法前往其他地方，只能滯留公路之上，進退兩難。

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁上周六主持領導小組會議時表示，目前呼和浩特疫情形勢嚴峻，要動用一切力量，盡快實現社區清零；又強調防疫堅持殺雞用牛刀，防止疫情擴散，尤其不能外溢到北京。

廣東周一都有43宗本地個案，廣州佔17宗，深圳11宗，其餘就分布在肇慶、東莞等地。在肇慶的龍甫高速公路服務區，當局周一凌晨從管控中發現5宗感染個案，均從外省輸入；又稱5名患者乘坐同一輛車，期間一直在隔離區域等候，無接觸其他人；不過同時段到過的人，都被賦予黃碼，並要接受3天兩檢的健康管理。

內地周一新增876宗新型肺炎本地個案，除了內蒙古和廣東，寧夏有67宗，西藏53宗，四川、雲南等地都有個案。