網紅斥抖音疑藉故禁粵語　大批主播用廣東話拍片聲援

【有線新聞】廣東一名網紅近日拍片，投訴內地短片平台抖音禁止他在片中使用粵語，他一怒之下決定退出該平台。事件引起網上熱議，更觸發大批使用粵語的網紅，紛紛拍片批評抖音。

「這段時間我們都很少在抖音上做直播了，那麼原因很簡單，就是(抖音)平台對我們這些粵語主播限流甚至封號。那麼它們的理由就很簡單，它就是說無法識別語言。」這個在抖音擁有超過400萬粉絲、專門拍攝粵語搞笑短片、網名叫做「廣東靚仔風少」的網紅，日前就在抖音拍片，直斥該平台用無法辨識做藉口，封殺他們這些用粵語拍片的網紅；又指抖音此舉非常荒謬，決定從此退出抖音。

片段一出，網民幾乎一面倒支持他，直言抖音想法落後，胸襟狹隘；就算全國官方語言是普通話，畢竟粵語是廣東人的日常語言，沒理由連講回自己的方言，都要受諸多制肘。

有網民也發現不少網紅，都有因為在抖音直播或拍片時使用過粵語，而收過抖音系統的通知，要求主播使用普通話；亦有人質疑所謂的無法辨識語言，其實都是藉口，因為主播就算用粵語拍片，系統也能成功將它翻譯成字幕，質疑平台本身只是藉此加強監控。

一石激起千重浪，「廣東靚仔風少」的遭遇傳出後，觸發了大批廣東網紅，用粵語拍片聲援。內地網紅深圳丁大少說：「那我告訴你我是不會屈服的，我一定是說粵語的。粵語是我們的母語嘛，為甚麼我說粵語，就不可以做直播呢?」內地網紅光少勤說：「講粵語的人有很多的，再加上粵語這麼動聽，是吧?我用粵語介紹麻花才有靈魂的嘛。如果說普通話的話，就像聽來差那麼一點點，就像沒那麼脆。」

內地近年加強監管網上直播平台。文化和旅遊部上周一發布通知，研究進一步規管線上演出產業，當中加強對包括評論、彈幕等網絡帳號的實時監控；舉行虛擬演唱會等網絡節目，要先向當局備案或申請經營許可；而直播節目更要採取「延時直播」方式播出。