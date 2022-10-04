世界動物日！重慶動物園兩「棄兒」與遊客見面

【有線新聞】10月4日是世界動物日，重慶一間野生動物園最近安排了兩位新成員與遊客見面 。

這一隻那麼可愛的老虎寶寶正在靜靜地曬太陽，突然迎來不速之客。雖然只是一群看來溫馴又好奇的羊，不過就已經嚇到這隻叫「跳跳」的老虎寶寶，馬上要照顧員要抱抱。10月4日是世界動物日，重慶永川這間野生動物園最近就安排了兩位新成員與遊客見面。除了一個半月大的「跳跳」虎，還有這隻只有一個月大的小獅子，同樣趁著天氣好到草地上散散步，打量著周圍的環境。

兩隻可愛的小寶寶都有一個共同身世，就是被媽媽遺棄的孤兒，而重慶永川樂和樂都動物主題樂園動物管理員沈偉便成為了牠們的「爸爸」。沈偉：「這小獅子小老虎，牠們都是被虎媽媽與獅媽媽遺棄的，由我們進行育幼。然後牠們都有一個多月了，牠們長得比較好，非常健康。天氣比較好，所以我們帶出來玩一下，讓遊客看看小獅子小老虎。遊客也開心，牠們也非常開心。」在自然界，不少動物媽媽都會因為育兒意識不足，或是新生兒一些先天缺憾。而遺棄牠們。動物園都會安排這些新生兒到救護繁育中心進行人工育養，在動物管理員悉心照料下獲得新生。