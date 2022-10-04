中俄軍艦完成聯合巡航　首次繞過美國阿留申群島

【有線新聞】中國和俄羅斯軍艦完成在太平洋聯合巡航，首次繞過美國阿拉斯加的阿留申群島，有分析認為行動除了體現「自由航行」外，亦是守護「冰上絲綢之路」。

由解放軍萬噸級驅逐艦南昌艦等組成的中俄軍艦編隊，經過三星期時間完成在太平洋的聯合巡航。俄羅斯國防部稱，期間艦艇進行了反潛、防空和搜救等多項訓練。編隊經過日本海，首次抵達白令海，並繞過阿留申群島，更據報曾進入了美國專屬經濟海域，全程超過7000海里。俄方表示此次巡航旨在加強中俄軍事合作，維護亞太和平穩定和兩國海洋經濟利益。中方稱巡航增強應對海上安全威脅能力，不針對第三方。

有分析認為中俄加強在該區海軍合作，除了回應美軍在南海、台海等區域的自由航行之外，也是守護被稱為「冰上絲綢之路」的北極航道。隨著全球暖化，極地冰雪融化為航運帶來新的機遇，以往被冰封的海域，日後或者可以安全航行，因此北極航道的戰略價值備受多國關注。例如由大連用船運貨物往荷蘭鹿特丹，傳統航線是南下，經馬六甲海峽、印度洋、蘇彝士運河、地中海等等，如果採用北極東北航道的話，北上穿越白令海峽，再向西進發，沿俄羅斯北部往北歐，需時27日，比傳統航線縮短大約9日。