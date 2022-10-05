內地北部多地落雪白茫茫一片　江蘇氣溫驟降下周10度以下

【有線新聞】中央氣象台發布寒潮預警，北部多地都迎來入秋後第一場雪。早前受高溫旱情影響的江蘇等地，未來幾日亦會急降，下周初將跌至10度以下。

內地北方地區多地近日迎來入秋後的第一場雪。在內蒙古興安盟阿爾山市，該處是橫跨大興安嶺西南山麓，亦是內地最北的城市之一，當地山川、綠地及森林，一夜之間被蓋上一層白雪；新疆喀納斯景區，近日亦開始下雪，整個景區變成一片白色；四川的黃龍和四姑娘山亦在初雪過後，添上新景色。

另外，早前連續多月受高溫和旱情影響的華東及華南等地區，其中江蘇日前更錄得1961年以來同期最高溫，但隨著一股冷空氣南下，氣溫急轉直下，下周初跌至低於10度。

江蘇省氣象台首席預報員張靜表示：「這股冷空氣給我省最低溫度，會帶來5度到8度溫度降幅，由於前期溫度也比較低，所以在這樣冷空氣影響之下，我省11日至12日全省最低溫度大體都在10度以下了。」

國慶假期之後，四川、重慶及湖北等都會有下雨，部分地區更會有狂風大雨。