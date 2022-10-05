揭秘食品安全收舉報　內地博主註銷帳號　慨嘆下一代沒「純牛奶」

【有線新聞】一名影音平台博主拍片，介紹多種食品的製作過程，曝光大陸食品問題，粉絲升至600萬，近日卻受到平台客服的壓力而主動銷號。

這位名叫「辛吉飛」的博主在短片中，用各種添加劑和食材，為大家介紹市面上各種常見食品的製作過程。例如用魚膠粉、奶精加糖漿造出「燕窩」；用碎肉和邊角料壓製出「牛肉粒」；又用麥芽糖、香精和砂糖調配出「蜂蜜」。他更不時向網民講解食物成分表，感慨道：「純牛奶不好嗎？為甚麼我們給下一代喝這種東西？就給他們純牛奶不好嗎？」但很快，他就被影音平台通知他的短片被舉報。

影音平台客服主任：「我們平台的話，也是想跟您去做一個提醒，不是說您這個創作這個作品是錯的。因為在講這個食品添加劑的過程當中，可能話就是存在這種一概而論的，比如說具體用到了那些添加劑。」

辛吉飛：「這個作品是違規違法了？還是違背道德了？整個行業的就是這麼做的。我在食品廠上班 ，我知道這東西怎麼做，就是這麼做的。」

經過一番理論之後，辛吉飛選擇註銷已累積600萬粉絲的賬號，但反而得到一眾粉絲在社交平台為他發聲，說他憑借一己之力揭露食品行業的弊端，讓更多人關注食品安全問題。

好像近日內地豉油品牌「海天」，就被網民揭發，在國內和國外所賣的豉油成份有差異：例如在日本出售的豉油只有水和大豆等基礎材料，但在內地的就加了不少添加劑。「海天」回應指所用的添加劑都符合國家規定和標準，又指事件涉及惡意造謠中傷。有專家亦指出，消費者應理性看待食品添加劑，並不是有添加劑的產品就等於差。