國慶長假寵物寄養生意火爆　寵托師上門餵貓一周賺5000元

【有線新聞】內地國慶長假期期間寵物託管業市場生意火爆，亦有年輕人及上班族趁空餘時間兼職上門照顧寵物。究竟這一行有甚麼吸引之處？

國慶假期不少人都選擇去旅行遊玩數天，帶動提供寵物寄養服務的寵物店生意應接不暇。寵物店店主高女士表示:「去年有一兩隻(寵物寄養)，今年就差不多十幾隻」寵物店店主謝女士表示:「需要提前一個星期到十天(預約)，(今年寄養寵物)多了三分之一。」

以南京為例，當地多數寵物店寄養服務日均費用約60元人民幣。網上看，最平10元都有。想高級一點，收費由100至200元不等。

不過寵物突然轉換生活環境，或會因為不適應而出現生理反應，包括食慾不振、心情煩躁等。如果不想寄養，「寵托師」或許是另一個選擇。寵物店店主高先生說：「去了給寵物清理大便，倒糧、倒水，然後逗貓就可以了。看一下貓有沒有異常大小便有沒有正常，有沒有生病。」

寵托師會上門給寵物餵食、清潔，每次時間約15分鐘至半小時左右，收費25元起。由於寵托師工作時間靈活，又可以與寵物互動，所以吸引了不少年輕人入行。有網民稱，一星期接了20張單上門餵貓，賺了5000元。

不過有網民認為，從事這類工作的人沒有專業資格，而且屬私人協商性質，容易與飼主發生爭拗。甚至傳出有寵托師忘記關門，亂動主人家東西等亂象，建議進行監管。

根據《2021年中國寵物行業白皮書》，去年全國有超過6800萬人飼養貓狗，按年增長8.7%。近半的寵物主人都是「90後」。而相關消費市場規模更接近2500億元，按年飆升逾兩成。