中共二十大前夕內地官媒播出多款東風導彈　分析指警告美國

【有線新聞】中共二十大前夕，內地官媒播出多款東風系列導彈，有分析認為是警告美國不要在台灣等問題上向中方施壓。

央視軍事播出，裝備東風導彈的火箭軍，進行夜間發射訓練。火箭軍某導彈旅旅長羅德剛說：「陣地就是戰場，訓練就是打仗，一聲令下，隨時能戰，就是我們對黨最大的忠誠。」

而在一輯紀錄片中，見到多部據報是東風-21或26的中程導彈車，竪起發射筒的場面，這兩款導彈有航母殺手之稱，其中東風-21射程估計約2100公里，東風-26約4000公里。

內地近期的軍事專題紀錄片，展示多種東風系列彈道導彈。有分析認為，目前中美關係、台海局勢緊張，官方紀錄片帶出警告美國的信息，不要在台灣等問題上，向中方施壓。外交部早前表示：「中方並非要改變國際秩序，但在台灣、涉港等問題上會敢於亮劍，有力維護國家主權和安全。」

在中國發布航母殺手片段之際，美國最新核動力航母福特號周二出航，執行首次部署任務，駛往大西洋參與多國演練。

福特號與6月下水的，中國最新一艘航母福建艦，都是採用電磁彈射系統。不過福建艦採用傳統動力，福特號排水量約10萬噸，可搭載近90架飛機，而福建艦排水量8萬多噸，據估計可搭載50架飛機。