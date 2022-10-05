國產C919獲型號合格證　失速試飛通過超90度傾側角度

【有線新聞】中國商飛研製的C919飛機上月底獲中國民航局頒發的型號合格證，預期首架C919會在年底交付。在取證審定的眾多項目之中，「失速試飛」是重要的驗證項目。而C919在傾側角度測試更成功通過超出90度的臨界角度。

在取得合格證後，意味著國產C919拿到了進入民航市場的「准入證」。而在取證過程中，C919要通過多重嚴格的技術考核。當中「失速試飛」是確認飛機適航的重要一關。

C919大型客機試飛機長趙鵬稱：「這個極限主要體現到在真實的大氣當中，可能每一秒鐘如果發生了我們前期非預期的滾轉和偏航，飛機機體可能會發生裂紋、斷裂甚至解體。」

「失速」是指飛機迎角增大到一定程度，導致飛機的姿態迅速變化，飛行高度快速降低或飛機過度振動，並最終導致飛機失控的一種現象。

在這架僅用於飛行試驗的飛機內，擺放了測試機櫃、電腦，以及密密麻麻的測試線纜，還有水配重系統。大型客機試飛工程師杜毅潔 說:「現在我們看到的這些不銹鋼的圓筒裏面都放著水，這是水配重系統，整飛機重量重心的。」

去年12月24日後的25天內，919試飛累計進入失速148次。失速試飛中，正常傾側角度不會超過67度，工程師分析認為90度是一個臨界角度。趙鵬指:「我把飛機做一個90度乘客也受不了，我們做的105度，感覺到飛機依然是可控的，心中有數。我們取了證之後很快能走向世界各地，那時等世界各地的飛行員在操控我們的C919的時候，也發自內心地說出Wonderful(美妙的)。」

C919大型客機自2007年立項，經歷15年後成為首款按照國際通行適航標準，自行研製的國產客機。首架飛機預計在今年底交付，目前已有28家客戶的815架訂單。