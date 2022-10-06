內地增逾千宗本地病例　烏魯木齊居民暫不得離開當地

【有線新聞】內地周三新增1188宗新型肺炎本地個案，是自上月中以來再錄得過千宗。新疆為防疫情外溢，所有離疆客運均須停運，烏魯木齊全市居民暫時不得離開當地。而內蒙古呼和浩特有5名官員因防疫不力被問責。

新疆周三新增97宗，全部是無症狀感染。而除了烏魯木齊，新疆多個城市包括伊寧和庫爾勒等都持續實施封控管理，所有離疆客運列車要停運。

當地防疫部門表示，新疆疫情自7月底至今，尚未達致社區清零，尤其以烏魯木齊市疫情較嚴重。為防疫情外溢，周二起全市居民暫時不得離開當地。有烏魯木齊居民指，家中有老人8月中封控後一直足不出戶，每次檢測都是陰性，但近日亦被送往方艙醫院隔離，相關人員沒有作出解釋。

內地疫情反彈，周三新增1188宗本地個案，是自上月17日以來再錄得過千宗。除了新疆，內蒙古佔最多，有471宗，當中26宗是確診，445宗是無症狀感染，大部分在呼和浩特發現。

廣東新增的64宗病例，廣州佔27宗，深圳10宗，其餘分布在東莞、韶關和佛山等。

上海防疫部門周四通報，新增11宗無症狀感染，全部都是從新疆前往當地和與新疆患者的關聯人士，均為閉環管理期間發現；又稱當局累計已排查了超過3000名密切和次密切接觸者，結果均為陰性。

海南海口市周三在隔離管控中發現1宗確診，當地周四宣布即日起實施臨時靜態管理措施。至於四川、天津和湖北等都有個案。