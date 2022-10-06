3歲雙胞胎姐妹被打逾50次　台北幼園園長教師等3人被查

【有線新聞】台北萬華區一間幼稚園，包括園長和教師等3人，被指虐待兩名年僅3歲的雙胞胎姐妹，兩人被打超過50次，部分更是被持棍棒襲擊。當地教育部門已介入調查。

事主母親吳女士說：「女兒累計被毆打次數為55次，以上次數還不包含我沒有看到的監視器，或者是被拖到死角毆打的監視器畫面。」吳女士稱一對3歲雙胞胎女兒，在今年8月入讀台北萬華區一間幼稚園，但上月開始發現女兒都怕上學，於是申請退學；其後翻查學校閉路電視，才揭發兩姐妹被園長和老師等3人打了50多次，包括用棍棒施襲。

面對這些指控，校方就這樣解釋。涉事園長說：「沒……沒有(施暴)。我們是有教小孩子，可是沒有施虐她。好，那個等教育局裁判。」台北教育局副局長鄧進權則說：「針對不當管教的部分，我們等調查報告完，確認之後我們再另案再做開罰。」

教育部門又稱，其中兩名涉事教師在當局介入調查後已離職，若事件屬實，最高可被罰款60萬元新台幣。