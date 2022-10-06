旱情下長江江豚面臨擱淺危機 專家24小時巡視監測

【有線新聞】有「水中大熊貓」之稱的長江江豚，近期因內地旱情導致棲息環境受到嚴重威脅。當局派出專家24小時監測江豚活動情況，避免牠們擱淺死亡。

江西鄱陽湖信江段的瑞洪大橋，保育人員發現一群，長江江豚游出水面，成群躍起，掀起陣陣浪花。事實上，這個畫面得來不易。因為捕漁活動、污染，以及水利工程建設等，令江豚數量驟降，面臨絕種。為保護江豚棲息地，當局去年3月實施長江10年禁漁計劃，不過近日牠們又面對另一個危機。

內地早前持續多月旱情，中國「第一大淡水湖」鄱陽湖，更刷新有紀錄以來歷史最低水位。隨著水位持續下降，江豚的生命亦受到威脅。

為了避免江豚擱淺死亡，餘干縣鄱陽湖濕地生態保護中心近日派出巡護組24小時巡視，並安裝聲學檢測設備，監察江豚活動情況。

研究員劉凱稱：「這三台設備的系統時間是一致的。我們可以通過它聲信號變化情況，結合它的時間序列來判斷。江豚目前能不能順利通過這個口門進出這個沙坑。如果通的話，目前相對來說風險就比較小。如果說它不通，那就要考慮下一步的保護救護措施。」

目前在鄱陽湖松門山水域南北兩大深水坑，分別監測到約36條和40條江豚。當局已嚴格管控船隻通過該水域，防止對江豚造成驚擾和損傷。

長江江豚是全球唯一的江豚淡水亞種，亦是國家一級保護野生動物，已在地球上生存了2500萬年，但目前僅餘大約1000頭左右，被形容為「水中大熊貓」。