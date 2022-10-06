內地掀露營熱帳篷隨處搭　南京推新措施監管

【有線新聞】內地近年興起一股露營熱，每逢假期在郊區都可以見到密密麻麻的帳篷，但亦衍生出不少問題。南京當局近日就推出新措施，希望遊人玩得安全又開心的同時，亦減少對環境的破壞。

湖畔、草原、公園，成為大家享受郊遊樂趣的地方，隨著露營熱潮的興起，也衍生出環境和管理上的問題。

廈門市思明區城管執法人員黃丹陽表示：「（巡查中）發現垃圾變多了，綠地變光禿了，擺攤設點、停放電動自行車、燒烤、綠地上面亂搭帳篷，這些行為是比較不文明的。」

有見及此，南京市文化和旅遊局，上月聯合公安等多個部門，向各個國家級景區、旅遊度假區、自然保護地等，發布一份有關露營發展的規範，就露營地選址、配置、安全等，訂立具體規定，例如：營地選址須先進行安全評估、成立營地管理隊伍、配備照明、監控和消防設備、營地人數每100人要有1名保安人員、每個帳篷面積不得超過40平方米、以及營位之間的距離不得小於2米。

南京市文化和旅遊局副局長王敏虹說：「全國的露營經濟蓬勃發展，廣大的遊客到大自然裏面，既要扶持和促進露營經濟的發展，更好規範和引導它們的發展。」

有露營場地負責人表示，歡迎的新安排。

露營公園運營負責人季贇蓓說：「這樣有利於我們回去，對我們自身的工作人員做一些更好的培訓，包括一些規範性的要求。」

除了南京，北京、廣州等城巿，都分別在今年國慶前宣傳「無痕露營」，提醒遊客要文明出遊。亦有城市規劃專家認為，政府應主動增設配套設施，方便巿民遊玩之餘，減少對環境的破壞。