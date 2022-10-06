內地導盲犬訓練欠支援　港人北上自食其力開培訓學校

【有線新聞】根據中國殘聯公布的數據顯示，內地2019年盲人數量已達1700萬人，不過導盲犬近乎屈指可數。

目前全國一共有六間導盲犬訓練學校，不過真正在路上服役的狗狗有幾多，都沒有一個確切數字。在廣州有導盲犬訓練中心的負責人表示，估計不會超過一百隻，李苑甄：「現階段在國內大部分導盲犬學校，都是沒有政府的幫助，都是靠自己找辦法生存、營運。」從事導盲犬培訓超過十年的Edith，2019年由香港來到廣州，現時在市區租了一層4300多呎的場地，照顧這些狗狗的生活起居。最近每個禮拜都會到幼犬寄養家庭進行家訪。其中參與導盲犬幼犬寄養家庭的關先生稱，明白做寄養家庭的任責，幼犬離開家庭成為正式成為導盲犬都會帶點不捨：「我和太太認為值得這樣做，雖然明知道它不屬於我們，12個月後要回到學校。但是養導盲犬做寄養家庭除了滿足我們的好奇，另外就相當於做一件善事、義工。」

不過當狗狗真正走上街，交通才是最大的問題，李苑甄稱：「我們俗稱的電車(電動單車)，他們會在導盲犬身邊穿插，而且現在在國內這些車可以在人行道上面走，很多時候很容易就會撞到牠們。」

不呼叫、不撫摸、不餵食，以及主動詢問徘徊不前的視障人士，「三不一問」是市民在公共場所見到導盲犬時應該遵守的原則，不過Edith指在內地不少人見到導盲犬，都會拍攝短片上載到社交平台，侵犯視障人士私隱之餘，亦有可能會阻礙他們日常出行。