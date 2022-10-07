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2022年10月07日
中國在線
新聞資訊
內地連續兩日逾千宗病例 廣東疫情升溫、上海一連兩日全員檢測
【有線新聞】內地連續兩日錄得過千宗病例，周四新增1483宗新型肺炎本地個案。內蒙古呼和浩特繼續是重災區，全市周五起實施交通管制。至於廣東都有75宗。另外，台灣周五新增5萬多宗本地個案，再多52人死亡。
內蒙古周四單日新增674宗個案，當中13宗是確診，661宗是無症狀感染，絕大部分在呼和浩特，全市周五起實施交通管制，所有私家車禁止通行。內蒙古防疫部門通報，此輪疫情自上周三起，8天累計已有1258宗病例，又指此輪疫情傳播特點是較為快速和隱匿性強，形容防疫形勢嚴峻。截至目前，當地已劃分近200個高風險地區，並設立兩個定點醫院，收治普通症狀和重症患者，並建成有2400個床位的方艙醫院，收治輕症和無症狀患者。
廣東疫情亦進一步升溫，新增75宗個案中，29宗在廣州發現，花都區周五起展開全員核酸檢測。惠州及深圳分別有18宗和7宗，其餘分布在珠海及東莞等。
內地周四新增近1500宗本地個案，除了內蒙古和廣東，新疆有近百宗，上海就有18宗。嘉定區一名社區發現的患者，周二從新疆前往上海，全市周四起一連兩日須展開全員核酸篩查。
北京都有5宗確診，當地疾控中心宣布，國慶假期後返京人士須3天兩檢，上班須持48小時核酸陰性證明，7日內亦不得前往人員密集場所。
至於湖北、四川、重慶等地都有個案。
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