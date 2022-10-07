內地迎新一輪冷空氣　河南四川等地降雪

【有線新聞】內地在國慶長假後迎來新一輪冷空氣。氣象部門發布寒潮藍色預警，北方、華南等地方明顯降溫，而河南、四川等地都落雪。

隨著新一輪冷空氣來襲，全國多地溫度急降。在河南，氣溫更出現斷崖式下跌，下降幅度更突破歷史極限值。在洛陽欒川的老君山以及南陽西峽老界嶺景區，周三開始迎來入秋後首場降雪，地面鋪滿薄薄的霜雪，天空中霧氣極重，圍欄和樹上的露水都凝結成冰。

四川成都的西嶺雪山周四亦突然降雪。西嶺雪山工作人員說：「今年的雪還是比去年提前了至少有一、兩周，目前我們這積雪最厚的地方都到5厘米了。」

四川隔壁的「霧都」重慶，近日全市最高溫只有19度。在位於朝天門的長江與嘉陵江交匯處，更看到「鴛鴦鍋」的江水景象，綠色的長江水和黃色的嘉陵江水同時湧現，一清一濁，涇渭分明。

湖北武當山的金頂景區不但溫度降至零下3度，而且非常大風，有民眾撐傘擋風，相當狼狽。

天津武清區的南湖綠博園景區亦遇「冷」，但無阻大批遊客，前往這片白沙灘遊玩，不少人都穿著禦寒衣物，在沙灘上搭營、聚餐。

內地新一輪冷空氣吹襲北方和中東部分區域，中央氣象台繼續發布寒潮藍色預警，預計今輪寒潮降溫幅度減弱，但江南、華南北部等還會有輕微降溫，國慶長假後全國大部分地區將維持偏冷狀態，提醒民眾要注意保暖。