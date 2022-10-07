北京防疫措施明顯加強　有外地居民出發前始悉無法進京

【有線新聞】近日內地疫情反彈，新增感染新型肺炎人數破千宗。北京防疫措施明顯加強，不少外地居民臨出發才發現無法進京，多次申訴無果，甚至有個別沒有離開北京的居民，亦無法取得北京健康碼。

距離二十大不足十日，多地疫情反彈，單日受感染個案再破千宗。近日不少要進京的人，到出發前一刻才發現無法獲得北京健康碼，被迫要取消行程。有滯留南京的抖音網紅說：「在這已經待了三天了，申訴、打電話，情緒已經崩潰了，這種絕望的感覺，有這一次這輩子都夠了。」

當地街道辦也解釋不到，為何出現這情況：「沒有原因了，原來是因為去過中高風險地區，就哪怕是三天兩檢，核酸的地方也會彈窗，但現在就是沒有原因，出京回來就彈了。」

不少人在內地社交平台抱怨，多次申訴都未能解除限制。從投訴平台搜索發現，大量投訴都涉及無法正常出現北京健康碼。由於大部分來自外省，個別訂了機票的旅客更指，連預訂機票退款的錢都拿不到。

除了大量市民被無差別認定曾在中高風險逗留，所以無法來京，就連一些本地居民都不能倖免，健康碼一律被屏蔽。有抖音網紅說：「10月1日我的健康碼又彈窗了，就是不出門。這種情況已經彈窗了三次，幾乎每個月都彈一次。」

北京疾控中心近日表示，當前北京疫情總體趨穩向好，但面臨國慶假期進返京高峰，外防輸入、內防反彈壓力增加。