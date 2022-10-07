新北女街頭險遭陌生男擄走　途人合力阻止解救

【有線新聞】台灣新北市發生隨街擄人事件。一名女子被陌生男子當街企圖擄走，最終被途人合力阻止，涉事男子之後被警員強制送往醫院。

閉路電視畫面見到一名男子在街頭拉扯一名女子，而女子身後就有另外兩人拉著她，然後有其他人衝前阻止。「你先放開！」當時其中一名出手制止拉扯的就是他，熊先生說：「我就退後擋了他一下，他就盯著我，被我擋住後，那4個女生就趕快、她們趕快就說要走，他就直接攻擊我，那我就大概跑了3、4秒吧，那他就停下來。」男生阻擋期間，左手被陌生男子抓傷。

事發在周三晚上9時許，一名女生行經輔大商圈時，被一名男子試圖強行擄走。熊先生說：「就是有看到一個男的跟女的在拉扯，然後那個女生後面，還有三個女的在幫忙，不知道是朋友的糾紛，還是甚麼情況，聽到那個女生好像是不認識那個男的，然後就覺得需要攔一下。」另有目擊者說：「就是他們在拉扯，那女生也沒有喊叫。」

該名42歲男子事後被警員強制送醫及監管，而涉事女生就不提告。由於事發現場附近有輔仁大學及明志科大，不少學生在該處租屋，警方事後已加強巡邏。