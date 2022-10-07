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2022年10月07日
中國在線
新聞資訊
更具傳染力、免疫逃逸能力最強 Omicron BF.7變異株首現內地
【有線新聞】內蒙古呼和浩特的今輪疫情中發現一宗個案，帶有Omicron BF.7變異病毒株，是內地首次發現這種病毒分支。疾控部門表示，BF.7有更強傳染能力，亦是目前免疫逃逸能力最強的病毒株。
世界衛生組織早前表示，Omicron病毒多款亞型變異株正在加速流行，當中包括BF.7變異病毒株，有機會在數星期內成為全球主流。
內蒙古呼和浩特防疫部門近日通報，經過對此輪疫情的病毒基因排序檢測，上周三的一宗本地感染個案，發現帶有Omicron變異病毒株進化分支BF.7，是首次在國內發現。
而截至周一該款病毒株在內蒙古，累計已錄得超過500宗個案。疾控部門表示，BF.7比現有的變異病毒株更具傳染能力，逃避免疫的能力也更強。患者感染後的主要症狀，包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛和食慾不振等。
另外有多名專家表示，感染過BA.5的患者仍有被BF.7感染的風險，因此它有可能會成為今年秋冬季流行的變異病毒株。不過疾控部門強調，包括戴口罩和接種疫苗，都是現行抗擊新型肺炎有效方案。
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