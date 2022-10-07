慶生惹眾怒！台灣兩壽星仔被綁燈柱　好友狂擲蛋糕弄污街頭

【有線新聞】台灣澎湖日前有兩名男子被十多人綁在燈柱，再被人瘋狂擲蛋糕及剃鬚膏等。

星期一深夜，澎湖馬公新店路附近，一大群男女，笑聲此起彼落。十多名年輕男女，逐一向被保鮮紙綁在燈柱的兩名男子擲蛋糕及噴剃鬚膏等。他們這樣做是為了這兩位被綁在燈柱的朋友慶祝生日，不過有關行為惹來當地居民不滿。有居民批評說：「其實最主要只是希望，就是能夠讓大家去撻伐這些人，逼這些人出來自己去負責、去整理。」

雖然他們事後都有簡單收拾，不過仍然滿地朱古力漿。當地環保局說會以廢棄法追究，而這些製造垃圾的人或會被罰款1000至6000元新台幣。