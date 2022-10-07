國慶長假結束迎回程客流高峰　人車流量大增

【有線新聞】國慶長假結束，全國交通系統迎來客流高峰，鐵路、公路、機場等都面臨壓力，但為防止疫情擴散，多地加強對回程旅客的檢測要求。

從星期四開始，十一黃金周迎來回程高峰，北京、江蘇、廣東等地的高速公路及鐵路，人流及車流逐步增多。江蘇省公安廳交警總隊民警王志剛表示：「預計（全省高速）流量在240萬到260萬輛左右，車多緩行路段主要在，新揚高速宿遷揚州段、京滬高速蘇州段由東向西、江陰大橋、蘇通大橋由北向南方向，(6日)下午四點後暫時會迎來一個晚高峰。南京、蘇州、無錫、徐州等城市的收費站，以及服務區預計會比較集中。」

而回程返北京車輛，在星期五到達頂峰。鐵路方面星期五全國列車數量將達到8383班，運送超過740萬人次。

此外，國慶假期期間，廣州白雲機場的出入境人數超過2.5萬人，亦創下疫情以來的新高，出入境客、貨航班超過600架次，較去年同期增加超過一倍。

但旅遊出行人數的增加，亦讓多地收緊防疫政策。廣東、上海、山東等大部分省市，就要求所有跨省、跨市人員返程後，進行三天兩檢或五天三檢；北京、四川等地就要求全部民眾在周六上班時，提供48至24小時內核酸檢測陰性證明。