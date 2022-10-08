中國陸基中段反導試驗片段曝光

【有線新聞】內地官媒首次披露解放軍進行陸基中段反導攔截試驗片段，當中提到反導是大國博奕的重要籌碼。

內地國防專題節目《追光》播出西北地區一次反導模擬試驗片段，當中以動畫展示導彈去向。節目提到團隊在攻堅實戰階段，突破了多項關鍵核心技術，極大提升了作戰能力。「跟蹤正常，導引頭發現目標，攔截成功！」

節目又提到，反導是大國博奕的重要籌碼。中央軍委科學技術委員會常委呂躍廣表示：「在人類發展的時間軸上，以創新為驅動的科技革命與軍事革命同頻共振，影響著大國博奕的成敗，關係到一支軍隊的強弱與興衰。」

中段反導旨在敵方導彈飛出大氣層後，到重返大氣層之前的階段將它摧毀。國防部今年六月，發布在中國境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，達到了預期目的。當時官方只有文字稿，網上則流傳疑似片段。