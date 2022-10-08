【有線新聞】中國批評美國收緊出口管制，限制中國獲得先進晶片，是惡意封鎖和打壓中企，美國企業的權益亦會受影響。

美國商務部星期五公布新一輪針對中國的晶片出口管制措施，包括限制出口部分，用於超級電腦的晶片，稱要避免中國軍事、情報和安全單位取得具有軍事用途的敏感科技。分析認為，有數十間中國公司受影響，亦大大削弱中國開發先進晶片的能力。

在北京，外交部批評美國的做法，背離公平競爭原則和違反國際經貿規則，對世界經濟恢復造成衝擊。外交部發言人毛寧表示：「美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。」

對於全球首富、Tesla創辦人馬斯克接受英國金融時報訪問時，提議讓台灣成為中國一個合理可行的特別行政區，雖然未必令每個人高興，但管治安排可以比香港寬鬆。外交部重申，台灣問題是中國內政，堅持和平統一、一國兩制基本方針，並堅決粉碎任何台獨分裂圖謀。

馬斯克的言論引起台灣輿論關注，有民進黨立委呼籲無限期抵制Tesla，有國民黨立委就敦促蔡英文正視各界對台海安全的擔憂。陸委會說，馬斯克單純以企業投資考慮，台灣不會接受他的建議。