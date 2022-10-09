內地發射首顆太陽探測專用衞星「夸父一號」　助研究「一磁兩暴」

【有線新聞】內地成功發射長征二號丁運載火箭，並順利將先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」送入預定軌道。今次是中國第一顆綜合性太陽探測專用衛星。

長征二號丁運載火箭，早上7時43分在酒泉衛星發射中心順利升空，將先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」成功發射升空，並送入預定軌道。

「夸父一號」是中國第一顆綜合性太陽探測專用衛星，以「一磁兩暴」作為研究目標，即研究太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射的起源、相互作用和關聯，為影響到航天、通信、導航等活動的太空災害天氣提供預報。

先進天基太陽天文台首席科學家甘為群說：「在衛星發射以後，我們計劃開展一系列的國際合作，我們計劃開展一個國際的培訓，那麼告訴國際同行，怎麼樣使用我們的數據，下載我們的數據。」

今次是長征二號丁運載火箭第67次發射，也是長征系列運載火箭第442次發射。