內地周日增近2000宗本地個案　韶關男子未戴口罩隨地吐痰引發疫情

【有線新聞】內地周日增近2000宗新型肺炎本地個案。一名從內蒙古呼和浩特回到廣東韶關的患者，未有佩戴口罩及隨地吐痰，導致多人感染。另外台灣周一新增3.2萬多宗本地個案，再多57人死亡。

韶關市疾控中心表示，一名35歲男子上月30日乘搭飛機，從呼和浩特市飛抵廣州後，再乘車到韶關，在一間休閒會所房間檢疫。期間去過生果店、美容店、藥房及多間餐廳等，在沒有戴口罩的情況下，多次出入公眾地方兼隨地吐痰，導致多名路過的市民被感染。經病毒基因排序發現，他帶有Omicron變異病毒株BF.7，引發了當地今輪疫情的第一條傳播鏈，公安機關已對他立案調查。

廣東周日新增55宗個案，廣州佔最多，有29宗；深圳及惠州分別有10宗及9宗，其餘分布在佛山、珠海及東莞等。

內地疫情進一步升溫，單日新增1939宗本地個案。除了廣東，內蒙古再多678宗，呼和浩特市佔近600宗，當地周二起，禁止市外的車輛進入；新疆則增446宗，烏魯木齊佔超過一半，當地已成立工作專班，穩定生活物資供應及價格。

另外，上海新增34宗，包括2宗在社區發現個案；而北京就有16宗，來自朝陽、東城及西城等多區。