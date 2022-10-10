蔡英文雙十節致詞　稱兵戎相見非兩岸選項

【有線新聞】在台灣，蔡英文在雙十節儀式致詞時表示，尊重台灣人民是重啟兩岸良性互動的根本。

蔡英文表示：「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而紓緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法，這是我們共同的責任。」

她指兩岸立場的分歧，是歷史因素和民主發展的不同，呼籲北京不要有誤判，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，尊重台灣人民才是重啟兩岸良性互動的根本。她又指出俄烏戰爭持續，加上解放軍在東海、南海，以及台灣海峽的軍事活動，台灣正處於變局之中，要作好準備應對瞬息萬變的情勢。