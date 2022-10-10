中共「二十大」將於周日召開　「兩個確立」料納入黨章

【有線新聞】中國共產黨第二十次全國代表大會，簡稱「二十大」，將於本月16日在北京召開，繼「習近平新時代中國特色社會主義思想」，於十九大被寫入黨章後，預計再會有重要理論思想，於二十大通過寫入黨章。

2017年中共十九大，通過對《中國共產黨章程》，作出107處修改決議。當中最重要的是將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，與「馬列主義」、「毛澤東思想」、「鄧小平理論」、江澤民提出的「三個代表重要思想」，以及胡錦濤提出的「科學發展觀」，同樣被確立為黨的指導思想，更加是自毛澤東和鄧小平之後，第三位領導人的名字被寫入黨章。

當時大會提到，自習近平上任以來，團結帶領全黨全國各族人民，進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，推動改革開放和社會主義現代化建設，取得了歷史性成就，贏得全黨全軍全國人民的愛戴，成為黨中央的核心、全黨的核心，號召黨員加強學習「習近平思想」，達到黨內的思想和行動統一。

到2021年11月的六中全會，中共通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，是繼毛澤東時代、鄧小平時代後，第三份「歷史決議」，指出自十八大以來，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，進一步肯定了習近平在黨的地位，在全會上更提出了「兩個確立」，即「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代，中國特色社會主義思想的指導地位」。

中央政策研究室主任江金權去年表示：「確立習近平黨中央的核心，全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向，堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位，全黨就有了定盤星，全國人民就有了主心骨，中華「復興」號巨輪就有了掌舵者。」

到今年二十大舉行前夕，中共中央政治局會議拍板再次修改黨章，外界普遍預料，「兩個確立」可能會納入黨章內，進一步提升習近平的地位。