內地本月起禁賣水果味電子煙　但有人在網上違規出售

【有線新聞】由今個月一日起，除獲牌照許可的企業外，全國禁售水果味電子煙及煙彈，但我們發現仍然有人在網上違規出賣。

電子煙專賣店店員：「味道的話基本上50%都已經沒有了，但是還有一些，就是你看到的上面有的話可以拿，但是沒有的話我們可以給你看看我們別的店有沒有。」

西瓜、紅茶、薄荷，這些熱門口味的電子煙和煙彈在禁售前一日，不少店舖雖然還有得賣，但款式及數量都所剩無幾。有專賣店就早在禁售前已經將水果味電子煙全部下架。電子煙專賣店店員安小姐：「明天就賣不了了，今天我們也不賣了，東西都撤了。這東西我不抽了，其實說白了我直接戒了，我可以抽紙煙。」

在新規例下有北京市民說，會藉這機會戒煙。北京市民劉先生：「（現在沒有了）那就不抽了。（不抽？為甚麼？）因為（煙彈）不是水果味的不太好抽嘛。」北京市民YAMO：「口味上可能沒有那麼好聞了吧，因為很多人或多或少有自己喜歡的口味，後面便可能不會找到自己喜歡的口味。」

在禁售後，我們再到多間賣電子煙門市，發現所有水果味的電子煙都已經下架，而網上一些電子煙店都說已經停產不再售賣。不過仍然有人挺而走險，就透過微信群組繼續招攬生意，聲稱仍有水果味的電子煙出售。我們詢問他時，還推介其他同樣是水果味及較便宜的牌子給我們。

隨著近年不同味道的電子煙產品愈出愈多，國家煙草專賣局在今年四月下發通知，因應調味電子煙容易誘導未成年人吸食，決定全國禁售非煙草口味的電子煙，期間有五個月過渡期，之後製造及零售商就需要獲得煙草局的許可牌照。

當局說會加強巡查，又鼓勵市民檢舉非法生產、售賣電子煙產品等，成功破案會有獎勵。